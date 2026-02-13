Treni sabotati la rabbia di Fontana | Inaccettabile terrorismo da non sottovalutare

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, esprime tutta la sua rabbia dopo il sabotaggio dei treni sulla tratta Lecco-Colico-Tirano avvenuto nella notte, un gesto che definisce inaccettabile e che, secondo lui, rappresenta un episodio di terrorismo da non sottovalutare. Fontana ha visitato oggi il deposito ferroviario di Lecco, dove i danni sono stati più evidenti, e ha annunciato una stretta contro chi potrebbe essere coinvolto.