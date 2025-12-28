Picchia la moglie a colpi di ferro da stiro la rabbia del sindaco | Inaccettabile Pronti ad aiutarla

Il sindaco esprime la propria ferma condanna per l'episodio di violenza avvenuto recentemente nel territorio. Un gesto inaccettabile che ha suscitato forte preoccupazione. La priorità è garantire la tutela delle vittime e promuovere un intervento deciso. Siamo pronti a offrire supporto e assistenza a chiunque ne abbia bisogno, nel rispetto delle leggi e dei valori di comunità.

"Quanto accaduto nelle scorse ore sul nostro territorio è gravissimo e inaccettabile. Come Sindaco, e prima ancora come donna, ne prendo le più ferme distanze. Nessuna giustificazione, nessuna attenuante per ogni forma di violenza, in particolare per quella che si consuma tra le mura domestiche.

