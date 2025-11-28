FUORI POSTO – Storie di destini piegati LIVE | tre nuovi incontri al Polo Culturale Ex Campari

Il Municipio XIII torna a essere palcoscenico di storie vere, vissute e condivise. A novembre e dicembre 2025 arriva una nuova serie di appuntamenti di FUORI POSTO – Storie di destini piegati LIVE, il format ideato da Valerio Savaiano e Mirko Frezza per dare voce a percorsi di fragilità e rinascita. Niente spettacolarizzazioni: solo persone, parole e vite che trovano un nuovo modo di essere raccontate. LEGGI ANCHE – Quando può nevicare a Roma? La combinazione metereologica che trasforma la Capitale in bianco Prodotto da Sprixar srl in collaborazione con Fukyo Media, il progetto porta sul palco testimonianze spesso ai margini — detenzione, dipendenza, migrazione, esclusione sociale — ricostruite attraverso un dialogo diretto con il pubblico. 🔗 Leggi su Funweek.it