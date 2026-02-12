Ragazzino di 12 anni travolto da un'auto sulle strisce pedonali | è gravissimo

Un ragazzino di 12 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Caprino Bergamasco. L’incidente è avvenuto questa mattina, in pieno giorno. Il giovane è stato subito soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova in condizioni molto gravi. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire la dinamica e verificare eventuali responsabilità.

Un 12enne è stato travolto da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Caprino Bergamasco (Bergamo). Trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII, il ragazzo è ricoverato in gravissime condizioni.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Caprino Bergamasco Ragazzino di 12 anni travolto da un’auto sulle strisce pedonali nella Bergamasca: è gravissimo Un ragazzino di 12 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Caprino Bergamasco, in provincia di Bergamo. Mamma e figlia di due anni investite da un’auto sulle strisce pedonali mentre vanno all’asilo: ricoverate in ospedale Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Caprino Bergamasco Argomenti discussi: Ragazzino lasciato a piedi dal bus: così ho scoperto di essere boomer; Ceffone al 12enne sul bus scolastico di Rivarolo Mantovano: il papà del bimbo denuncia l’autista; Bambino di 12 anni provoca incendio: solo in casa dà fuoco a un pezzo di carta per gioco; Ragazzino di Gaza accolto a Verona: ricovero all’ospedale di Borgo Trento. Ragazzino di 12 anni travolto da un’auto sulle strisce pedonali nella Bergamasca: è gravissimoUn 12enne è stato travolto da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Caprino Bergamasco (Bergamo) ... fanpage.it Incidente a Caprino Bergamasco: ragazzino di 12 anni investito da un'auto, è gravissimoL'impatto contro il parabrezza, poi è stato sbalzato di 5 o 6 metri sull'asfalato. Il trasporto d'urgenza in elisoccorso al Papa Giovanni XXIII ... bergamo.corriere.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.