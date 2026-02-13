I carabinieri del Nas di Napoli hanno sequestrato il box per il trasporto del cuore, usato per il trasporto di un bambino da Bolzano a Napoli, perché sospettano che presenti difetti che potrebbero aver contribuito all’aggravarsi delle condizioni del piccolo.

I carabinieri del Nas di Napoli hanno sequestrato il contenitore usato per il trasporto del cuore da Bolzano a Napoli con l’obiettivo di verificarne anomalie nel funzionamento. Intanto, il Ministero della Salute invia ispettori all’ospedale di Bolzano, dove è stato eseguito l’espianto dell’organo. Il bambino, al momento, è attaccato a un macchinario per l'ossigenazione extracorporea del sangue, in attesa di un nuovo cuore Nuovi sviluppi sulla drammatica vicenda del cuore “bruciato” occorsa a Napoli. I carabinieri del NAS del comune campano, su delega della Procura, hanno sequestrato il contenitore utilizzato per il trasporto del cuore, risultato successivamente danneggiato, destinato al bambino di due anni, attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Monaldi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso “cuore bruciato”, sequestrato il box per il trasporto e il Ministero invia ispettori: bimbo si aggrava

Il cuore trapiantato a Bolzano, destinato al piccolo Tommaso di Napoli, è stato trovato danneggiato e il box usato per conservarlo è stato sequestrato, dopo che le autorità hanno scoperto irregolarità nel procedimento di conservazione.

A Napoli, la madre di un bambino di due anni ha lanciato un appello disperato: “Resta poco tempo, serve un cuore nuovo”.

