Cuore trapiantato danneggiato sequestrato il box usato per conservarlo Il ministero invia gli ispettori Sei i sanitari indagati

Il cuore trapiantato a Bolzano, destinato al piccolo Tommaso di Napoli, è stato trovato danneggiato e il box usato per conservarlo è stato sequestrato, dopo che le autorità hanno scoperto irregolarità nel procedimento di conservazione.

Il ministero della Salute ha inviato ispettori all’ospedale di Bolzano dove è stato espiantato il cuore assegnato per un trapianto al piccolo Tommaso a Napoli all’ospedale Monaldi. Il gruppo dovrà fare sulla vicenda, dal traporto alla decisione dell’intervento con l’organo che sarebbe stato danneggiato nel trasporto utilizzando ghiaccio secco invece di normale ghiaccio. Gli indagati e il box usato per il trasporto posto sotto sequestro. Sei sanitari sono indagati e il contenitore utilizzato per trasportare il cuore trapiantato a un bimbo di due anni e quattro mesi è stato sequestrato dai carabinieri del Nas di Napoli, su delega della Procura.🔗 Leggi su Open.online

I carabinieri del Nas di Napoli hanno sequestrato il box usato per conservare il cuore trapiantato a un bambino di due anni e quattro mesi, che ora si trova in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Monaldi, dopo aver scoperto che il contenitore era stato danneggiato durante il trasporto.

Napoli, cuore trapiantato al Monaldi: sequestrato il box usato per conservare l’organo.

