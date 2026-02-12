Trapianto di cuore danneggiato il cardiochirurgo Chiariello | Scelta probabilmente obbligata

Il caso del bambino di 2 anni a Napoli fa discutere. I chirurghi hanno deciso di trapiantare un cuore danneggiato, una scelta che il cardiochirurgo Chiariello definisce probabilmente obbligata. È difficile valutare se fosse l’unica strada possibile in una situazione così complessa.

(Adnkronos) – Nella drammatica vicenda del bimbo di 2 anni a cui è stato trapiantato a Napoli un cuore danneggiato, "è molto difficile giudicare la scelta dei chirurghi". Dai dati disponibili "l'impressione è che l'errore fondamentale sia stato fatto in partenza, cioè quando è stato inviato un cuore conservato male con ghiaccio secco invece che con ghiaccio normale". La decisione successiva dei cardiochirurghi di impiantare comunque l'organo "potrebbe essere legata alla mancanza di alternative valide", riflette con l'Adnkronos Salute Luigi Chiariello, cardiochirurgo di lungo corso, già docente all'università di Roma Tor Vergata, che nel 2012 operò papa Ratzinger.

