La commissione tributaria ha accolto ricorso per Trapani Calcio e Basket

La commissione tributaria ha deciso di accogliere il ricorso di Trapani Calcio e Basket, dando una nuova speranza ai club. La decisione arriva dopo settimane di incertezza e battaglie legali. Ora, le società potranno riprendere le attività e sperare in un futuro più stabile. La vicenda aveva creato tensione tra tifosi e dirigenti, ma questa sentenza apre uno spiraglio di ottimismo.

Trapani Calcio e Basket: Svolta nella Battaglia Tributaria, Riaprono le Speranze per il Calcio, Tardi per il Basket. Trapani – Una svolta inattesa nel tormentato percorso finanziario del Trapani Calcio e della Trapani Shark. La Commissione Tributaria di Trapani ha accolto il ricorso presentato dalla società calcistica granata, sospendendo le cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle Entrate. La decisione, arrivata il 12 febbraio 2026, offre una nuova prospettiva al club di calcio, mentre per la squadra di basket, già esclusa dal campionato, l’accoglimento del ricorso arriva con un ritardo che ne annulla l’efficacia pratica.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Trapani Calcio Basket Basket: la guardia (in uscita da Trapani) ha raggiunto l’accordo con la Pallacanestro Reggiana. Rossato verso il debutto a Udine. Trapani out, la classifica migliora La guardia Riccardo Rossato, in uscita da Trapani, ha raggiunto un accordo con Pallacanestro Reggiana e si prepara al debutto. Torino, la Corte d'Appello ha accolto il ricorso dell'Imam trattenuto nel Cpr di Caltanisetta La Corte d'Appello di Torino ha accolto il ricorso di Mohamed Shahin, imam del quartiere di San Salvario, che era stato trattenuto nel Centro di Permanenza Repatri (Cpr) di Caltanissetta. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Trapani Calcio Basket Argomenti discussi: Motivazione apparente: sentenza tributaria annullata; Motivazione apparente: Cassazione annulla sentenza; Tassa di ancoraggio: estinzione del processo in Cassazione; Notifica nulla: la prova della CAD è essenziale. Trapani, Antonini: «La Commissione Tributaria ha sospeso le cartelle dell'AdE»Il patron della Trapani Shark Valerio Antonini annuncia sui social la sospensione delle cartelle dell'Agenzia delle Entrate da parte della Commissione Tributaria. Come ho sempre ... pianetabasket.com Siena, no all'esenzione del bollo auto per autistici con 'revisione': la commissione di giustizia tributaria dà ragione a una famiglia seneseSiena, 29 novembre 2025 – Anche le piccole cose fanno la differenza quando si è disabili e far valere i propri diritti è più complesso che per gli altri cittadini. A volte diventa una montagna ... lanazione.it 2-1 il parziale al #Sorrentino di Trapani tra #AccademiaCalcio e #Licata. I gol sono di Campanella su calcio di rigore e di un pallonetto magiaco di #Ficarrotta. Pochi minuti di riposo e sarà secondo tempo della 21°giornata di Eccellenza #Accademi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.