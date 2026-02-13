Trapani | Antonini sotto inchiesta crisi tra basket e calcio pesanti sanzioni e ricorso alla giustizia ordinaria

Antonini è finito sotto inchiesta, causando una grave crisi tra il basket e il calcio a Trapani. La decisione arriva dopo che le autorità hanno aperto un’indagine sulle irregolarità legate alla gestione sportiva, che ha portato all’esclusione della squadra di basket dalla Serie A e a sanzioni dure per il team di calcio. La situazione ha creato scompiglio tra tifosi e dirigenti, che minacciano di ricorrere alla giustizia ordinaria per difendere i propri diritti. La città si trova di fronte a un momento difficile, con il futuro delle sue società sportive ormai incerto.