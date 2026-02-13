Trapani | Antonini sotto inchiesta crisi tra basket e calcio pesanti sanzioni e ricorso alla giustizia ordinaria
Antonini è finito sotto inchiesta, causando una grave crisi tra il basket e il calcio a Trapani. La decisione arriva dopo che le autorità hanno aperto un’indagine sulle irregolarità legate alla gestione sportiva, che ha portato all’esclusione della squadra di basket dalla Serie A e a sanzioni dure per il team di calcio. La situazione ha creato scompiglio tra tifosi e dirigenti, che minacciano di ricorrere alla giustizia ordinaria per difendere i propri diritti. La città si trova di fronte a un momento difficile, con il futuro delle sue società sportive ormai incerto.
La caduta di un impero sportivo: il caso Antonini e la crisi di Trapani. Trapani è scossa da una crisi sportiva senza precedenti che ha portato all’esclusione della squadra di basket dalla Serie A e a pesanti sanzioni per il club calcistico. Al centro della vicenda, l’imprenditore Valerio Antonini, finito nel mirino di federazioni e giustizia per una serie di irregolarità finanziarie e amministrative che hanno messo a rischio il futuro di due importanti realtà sportive della città. L’escalation della crisi: dal basket al calcio. La situazione precipitata nel gennaio 2026 con la decisione della Federazione Italiana Pallacanestro di escludere i Trapani Shark dalla Serie A.🔗 Leggi su Ameve.eu
Il futuro del basket e del calcio a Trapani appare incerto, con il progetto di Antonini in grave difficoltà.
Il Trapani Calcio, guidato da Valerio Antonini, ha subito una nuova penalizzazione di 7 punti da parte del Tribunale federale nazionale per irregolarità amministrative.
