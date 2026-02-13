Tragedia in Valtellina muore in esercitazione il finanziere Erik Pettavino

Profondo cordoglio nella Guardia di Finanza per la scomparsa di Erik Pettavino, finanziere scelto in servizio presso il Soccorso Alpino del Corpo, travolto da una slavina lo scorso 6 febbraio durante un’esercitazione in alta quota. Pettavino, 30 anni, era impegnato in un’operazione di addestramento nel territorio di Livigno, quando una massa di neve si è staccata improvvisamente, seppellendolo sotto metri di ghiaccio e neve. Per distinguersi, gli istruttori avevano appena terminato una sessione di simulazioni di salvataggio, e il suo nome è diventato simbolo delle difficoltà e dei

Profondo cordoglio nella Guardia di Finanza per la scomparsa di Erik Pettavino, finanziere scelto in servizio presso il Soccorso Alpino del Corpo, travolto da una slavina lo scorso 6 febbraio durante un’esercitazione in alta quota. L’incidente si è verificato in Valtellina, nella zona di Monte Spluga, nel territorio della provincia di Sondrio. Il militare, appena 30 anni, stava partecipando a un’attività addestrativa quando è stato improvvisamente investito dalla massa nevosa. A esprimere il più profondo cordoglio è stato il Comandante Generale della Guardia di Finanza, che a nome dell’intero Corpo ha manifestato sincera partecipazione al dolore della famiglia, dei colleghi e di quanti erano legati al giovane finanziere. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Tragedia in Valtellina, muore in esercitazione il finanziere Erik Pettavino Travolto da una valanga, il finanziere Erik Pettavino muore dopo giorni di coma: saranno donati gli organi Erik Pettavino, il finanziere del Soccorso alpino travolto da una valanga durante un’esercitazione, è morto dopo sei giorni di coma. Valanga a Madesimo, non ce l'ha fatta il finanziere Erik Pettavino Questa mattina a Madesimo, un finanziere del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, Erik Pettavino, 30 anni, è stato travolto da una valanga durante un’esercitazione sopra la diga di Montespluga. Contenuti correlati Argomenti discussi: Valanga sul Pizzo Meriggio: muore il sondriese Sebastiano Erba; Valtellina, valanga travolge 3 alpinisti: morti Sebastiano Erba e Alfio Muscetti; Valtellina, morto il finanziere travolto da una valanga; Valanga travolge gli sciatori: due morti. Tragedia sulla neve, valanga in Valtellina travolge e uccide due sciatori fuoripistaDue sciatori hanno perso la vita oggi, sabato 7 febbraio, dopo che sono stati travolti da una valanga in Valtellina. Un'altra si trova in condizioni critiche. affaritaliani.it La vettura si ribalta, Lino muore dopo il ricovero: tragedia a Ponte in ValtellinaPonte in Valtellina (Sondrio) – Non ce l’ha fatta Lino Moretti, classe 1940, l’anziano di Ponte in Valtellina che sabato sera a bordo della sua Daihatsu ha perso il controllo della vettura, in via ... ilgiorno.it Il 30enne Erik Pettavino, finanziere del Soccorso alpino, è morto dopo sei giorni di coma. - facebook.com facebook La #Difesa e il Ministro @GuidoCrosetto esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del Finanziere Scelto Erik Pettavino che ha perso la vita a seguito di una slavina che lo ha travolto durante un'esercitazione in Valtellina. Le più sentite condoglianze ai s x.com