Tragedia a Formello crolla un muro di contenimento | muore un 60enne

Formello, 13 febbraio 2026 – Alle 22:45 di ieri sera, un muro di contenimento si è improvvisamente sgretolato in via Nazario Sauro 48, travolgendo un uomo di 60 anni che stava lavorando nel cortile. La causa del crollo sembra essere stata un'instabilità strutturale, aggravata dalle recenti piogge intense. Tra le macerie, i vigili del fuoco hanno estratto il corpo senza vita dell’uomo, che avrebbe subito il collasso mentre eseguiva lavori di manutenzione.

Formello, 13 febbraio 2026 – Alle 22:45 circa di ieri sera la Squadra 31A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Campagnano è intervenuta nel Comune di Formello, in via Nazario Sauro 48, per un soccorso a persona in seguito al crollo di un muro di contenimento. Il cedimento ha interessato un’abitazione sottostante: una persona di circa 60 anni è deceduta, travolta dai detriti. Sul posto sono intervenuti anche il funzionario VVF di servizio, i Carabinieri e il 118, per quanto di competenza.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

