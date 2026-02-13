Roma crolla un muro a Formello | morto 60enne

Roma, crolla un muro a Formello: morto un uomo di 60 anni Tragedia nella tarda serata di giovedì a Formello, alle porte di Roma. Intorno alle 22:45, i vigili del fuoco di Campagnano sono intervenuti in via Nazario Sauro 48, a causa del crollo di un muro di contenimento che si è abbattuto su un’abitazione sottostante. Il muro, probabilmente indebolito dalle piogge degli ultimi giorni, ha travolto un’auto parcheggiata e una parte dell’abitazione, causando la morte di un uomo di 60 anni che si trovava vicino al punto dell’incidente.

Tragedia nella tarda serata di giovedì a Formello, alle porte di Roma. Intorno alle 22:45 i vigili del fuoco di Campagnano sono intervenuti in via Nazario Sauro 48, a Formello, a causa del crollo di un muro di contenimento che si è abbattuto su un’abitazione sottostante. Nel cedimento è rimasta coinvolta una persona di circa 60 anni, travolta dai detriti. Nonostante l’intervento dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto. Presenti il funzionari dei vigili del fuoco di servizio, i carabinieri e il personale del 118 per gli adempimenti di competenza. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare le cause del crollo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

