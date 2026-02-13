Traffico Roma del 13-02-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma ha subito un’improvvisa ripresa questa sera, a causa di un corteo che ha attraversato il centro storico. A partire dalle 17, le forze dell’ordine hanno organizzato un corteo che da piazza Vittorio si è diretto verso piazza del Planetario, passando per via Cavour e piazza della Repubblica. Durante il percorso, molte strade sono state parzialmente chiuse o deviate, causando rallentamenti sul traffico e sui mezzi pubblici. La situazione ha coinvolto circa 25 linee di autobus e tram, mentre la metropolitana ha prolungato il servizio fino a mezzanotte e mezza. La zona interessata e gli eventual

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità nel quadrante est della città è stata riaperta al traffico via polense sono tornata a viaggiare regolarmente le linee 040 207 e 508 oggi pomeriggio corteo in centro da piazza Vittorio a Piazza del planetario la percorso toccherà tra le altre via Cavour e Piazza della Repubblica dalle 17 saranno possibili rallentamenti o deviazioni per 25 linee del trasporto pubblico e oggi e domani orario prolungato per le linee della metropolitana le ultime corse dei treni da capolinea saranno a 1:30 di notte dettagli e aggiornamenti sul romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-02-2026 ore 14:30 Approfondimenti su traffico roma Traffico Roma del 02-02-2026 ore 14:30 Questa mattina, le Fori Imperiali sono state chiuse al traffico tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia. Traffico Roma del 13-02-2026 ore 07:30 Luca si trova in auto sulla via Salaria, in direzione dell'aeroporto dell'Urbe, dove si registra una lunga coda che parte dall'aeroporto stesso e si estende fino alla tangenziale. Rosetta Cutolo La Regina della NCO | Docufilm Storia Vera Ultime notizie su traffico roma Argomenti discussi: Traffico Roma del 13-02-2026 ore 08:30; Aria inquinata, Legambiente: Roma ancora maglia nera per lo smog da traffico, ma esce dalla classifica dei record; Chiusura al traffico di via Sauro per interventi di sostituzione della rete dell’acquedotto - 13 e 16 febbraio; Maltempo a Roma: sottopassi allagati e strade chiuse. Traffico Roma del 13-02-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati Come di consueto con l'avanzare della mattinata il volume di traffico sulla capitale è netto aumento con i tipici ... romadailynews.it Traffico Lazio del 13-02-2026 ore 09:30Luceverde Lazio me trovati rallentamenti per lavori sulla via Salaria tra sigillo e posta nelle due direzioni si transita senso unico alternato ancora per ... romadailynews.it Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com Incidente sulla Caserta–Roma, traffico in tilt prima dell’uscita di Mercato San Severino Grave incidente stradale sulla Caserta–Roma, poco prima dello svincolo di Mercato San Severino. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata, mentre - facebook.com facebook