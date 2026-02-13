Traffico Roma del 13-02-2026 ore 07 | 30

Luca si trova in auto sulla via Salaria, in direzione dell'aeroporto dell'Urbe, dove si registra una lunga coda che parte dall'aeroporto stesso e si estende fino alla tangenziale. La causa principale è il traffico intenso causato dai pendolari che si spostano verso il centro di Roma, aggravato dalle numerose congestioni lungo le principali arterie della capitale. Questa mattina, il traffico nella zona si presenta particolarmente rallentato rispetto ai giorni normali, con veicoli fermi o che procedono a passo d'uomo.

Luceverde Roma Bentrovati Come di consueto con l'avanzare della mattinata il volume di traffico sulla capitale è netto aumento con i tipici rallentamenti dovuti a chi si sposta verso la città partiamo da grande raccordo anulare in carreggiata interna si sta in fila dalla Roma Napoli la via Appia per traffico intenso dilazione che dica anche sul tratto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo con code tra via Togliatti la tangenziale est restando in zona sulla stessa tangenziale est ci siamo rallentamenti e code tra via Salaria via dei Campi Sportivi in direzione stadio spostandoci a nord la via Salaria congestionata dall' aeroporto dell'Urbe fino la tangenziale mentre sulla Flaminia si sta in coda Grande Raccordo Anulare a via dei Due Ponti primi rallentamenti sul viadotto della Magliana Infine per chi arriva dal litorale o dai quadranti Sud code sulla via del mare e sulla Colombo subito dopo Acilia verso la capitale rallentamenti sulla Pontina da Mostacciano all'Eur E per chiudere file sulla via Appia all'aeroporto di Ciampino e via di Capannelle per i dettagli di queste le notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

In centro a Roma, le autorità hanno disposto il divieto di transito per veicoli e pedoni in via dei Fori Imperiali.

Traffico intenso questa mattina a Roma.

