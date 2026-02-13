Traffico Lazio del 13-02-2026 ore 17 | 30

Il traffico sulla Salaria a Roma è stato interrotto questa sera alle 17:30 a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Piazza Priscilla. Un'auto si è scontrata con un altro veicolo, creando lunghe code e rallentamenti. La situazione si è aggravata anche sulla Cassia, dove due corsie sono bloccate vicino a via di Grottarossa, sempre per un incidente. Nel frattempo, sulla Pontina, le auto sono ferme in entrambe le direzioni tra il raccordo anulare e il km 20. Dalle 17 alle 20, il centro storico si riempirà di un corteo che passerà tra Piazza Vittorio E

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente con disagi traffico su via Salaria altezza Piazza Priscilla è sempre per incidente code su via Cassia nei due sensi di marcia nei pressi di via di Grottarossa altro incidente sulla Pontina code nelle due direzioni altezza raccordo anulare dalle 17 alle 20 il corteo in centro tra Piazza Vittorio Emanuele II Piazza del planetario attraversando tra le altre via Cavour Piazza dei Cinquecento Viale Enrico de Nicola e Piazza della Repubblica già dalle 16 momentanea chiusura delle strade interessate dalla manifestazione dalle 17 deviazioni anche per le linee bus della zona rossa fino al 16 febbraio e il monitoraggio sulle alberature di via dei Fori Imperiali chiusa sia per i veicoli sia per i pedoni tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia deviate diverse linee buste di mentre fino a domenica 15 febbraio per lavori di riqualificazione al Parco del Celio e per La Manutenzione del verde su via Prenestina modificato il servizio della rete tranviaria per le linee 358 14:19 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Il traffico in Lazio questa sera si presenta intenso su più strade.

Nel primo pomeriggio di oggi, il traffico sulla A1 Roma-Napoli presenta rallentamenti e code tra Valmontone e Ferentino, prolungandosi sulla diramazione Roma Sud fino a Torrenova.

A Roma fa discutere la proposta dell’assessore alla mobilità di far pagare mille euro all’anno ai possessori di veicoli elettrici che vogliono accedere alle zone a traffico limitato. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai Lazio https:// - facebook.com facebook