Questa sera a Napoli si accendono luci sul rapporto tra arte, cibo e letteratura. Al polo IAV Club “In Arte Vesuvio” si tiene la prima di una serie di eventi dedicati ai legami tra cultura e tradizione. L’appuntamento in via Nazario Sauro, alle 19, propone una serata con letture e racconti che esplorano come il cibo abbia sempre accompagnato i temi di peccato, santità e potere. Una novità che mette insieme diverse forme artistiche per parlare della città e delle sue radici.

Napoli – Arte, cibo e letteratura per la prima volta in un unico filone creativo, martedì 17 febbraio start ore 19:00 presso il polo artistico, culturale e d'intrattenimento IAV Club "In Arte Vesuvio" delle sorelle Andolfo, sito alla via Nazario Sauro, 23. I rapporti, gli scambi e le suggestioni tra le diverse discipline saranno illustrati dalla curatrice in approfondimenti piacevoli e stimolanti, per coinvolgere un pubblico di studiosi, appassionati e anche solo curiosi con trattazioni parallele e dinamiche di storia dell'arte, storia della società e della vita materiale, storia dell'evoluzione del gusto, storia dell'arte culinaria e storie dei cuochi e delle loro invenzioni.

© Primacampania.it - A Napoli Carnevale e Quaresima. Rapporti tra cibo e peccato, santità e potere di Fabiana Mendia con letture di Mario Autore – Racconti di arte, cibo e letteratura

A febbraio, l'Emilia-Romagna si anima con dieci eventi che uniscono divertimento e buona cucina.

