Rimini si racconta | itinerari tra storia arte tradizione e percorsi insoliti per scoprire l' anima della città

Rimini si svela attraverso un viaggio tra storia, arte e tradizioni, offrendo percorsi insoliti per scoprire la sua autentica anima. Dalle atmosfere degli anni ’80 agli scorci più nascosti, tra musei, architetture e luoghi di culto, questa città invita a esplorare il suo patrimonio culturale e le sue suggestioni più profonde.

Dalla Rimini degli anni ’80 che torna a vivere fra le pareti dell’ala nuova del museo alla Rimini Proibita immortalata dal fotografo Marco Pesaresi, dai codici custoditi dal cardinale Garampi alla visita fra gli stucchi dorati del Teatro Galli, passando dalla passeggiata guidata fra le luci e i. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Donazione dell’editore Nfc: "Io, Rimini" racconta la storia e l'anima della città #Rimini #Attualita #Belle Vai su X

All’inizio, racconta la figlia Cristina “trattava solo stoffe, che la mamma comprava a Rimini, per poi metterle in vetrina puntate a mo di vestito" - facebook.com Vai su Facebook

Rimini si racconta: via agli itinerari tra storia, arte e percorsi insoliti - Dalla Rimini degli anni ’80 che torna a vivere fra le pareti dell’ala nuova del museo alla Rimini Proibita immortalata dal fotografo Marco Pesaresi, dai ... chiamamicitta.it scrive