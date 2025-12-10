Rimini si racconta | itinerari tra storia arte tradizione e percorsi insoliti per scoprire l' anima della città
Rimini si svela attraverso un viaggio tra storia, arte e tradizioni, offrendo percorsi insoliti per scoprire la sua autentica anima. Dalle atmosfere degli anni ’80 agli scorci più nascosti, tra musei, architetture e luoghi di culto, questa città invita a esplorare il suo patrimonio culturale e le sue suggestioni più profonde.
Dalla Rimini degli anni ’80 che torna a vivere fra le pareti dell’ala nuova del museo alla Rimini Proibita immortalata dal fotografo Marco Pesaresi, dai codici custoditi dal cardinale Garampi alla visita fra gli stucchi dorati del Teatro Galli, passando dalla passeggiata guidata fra le luci e i. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Donazione dell’editore Nfc: "Io, Rimini" racconta la storia e l'anima della città #Rimini #Attualita #Belle Vai su X
All’inizio, racconta la figlia Cristina “trattava solo stoffe, che la mamma comprava a Rimini, per poi metterle in vetrina puntate a mo di vestito" - facebook.com Vai su Facebook
Rimini si racconta: via agli itinerari tra storia, arte e percorsi insoliti - Dalla Rimini degli anni ’80 che torna a vivere fra le pareti dell’ala nuova del museo alla Rimini Proibita immortalata dal fotografo Marco Pesaresi, dai ... chiamamicitta.it scrive
Chi sono i figli di Iginio Massari, Deborah e Nicola: “Hanno la pasticceria nel sangue, insieme sono una ... metropolitanmagazine
Arbitro Genoa Inter, designato il fischietto ufficiale per l’imminente sfida al Ferraris contro la squadra di ... internews24.com
Cucina italiana patrimonio Unesco dell’umanità, vale 70 miliardi all’anno quifinanza.it
Nikita Perotti su Andrea Delogu: “Non escludo che possa trasformarsi in altro” ildifforme.it
Da Agenas la classifica dei migliori ospedali italiani: sotto osservazione cure oncologiche e tempestività notizie.com
"Anche in casa si possono provare emozioni forti": lo spettacolo al femminile tra matriarcato e psicanalisi ... amica.it