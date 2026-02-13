Tra divulgazione e spettacolo | Jesolo celebra il Cao de Ano l’antico Capodanno Veneto
Jesolo festeggia il Cao de Ano, l’antico Capodanno Veneto, per preservare una tradizione secolare. La città organizza sei eventi tra fine febbraio e inizio marzo, coinvolgendo residenti e turisti. La manifestazione vuole riscoprire le radici storiche del territorio, unendo cultura e intrattenimento. Durante le celebrazioni, si svolgono spettacoli, laboratori e momenti di divulgazione, per far conoscere alle nuove generazioni questa antica usanza.
Storia, divulgazione e spettacolo: Jesolo celebra il Cao de Ano, l’antico Capodanno Veneto, con sei appuntamenti tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. L’iniziativa si ispira ai festeggiamenti indetti dalla Serenissima Repubblica di Venezia come momento simbolico di rinnovamento civile e collettivo che prevedeva cerimonie pubbliche, cortei, teatro e musica. L’iniziativa unisce momenti di approfondimento storico-divulgativo a esperienze spettacolari. Dallo studio del costume della Serenissima, con particolare attenzione al suo valore simbolico e sociale, fino alla rievocazione storica ispirata all’ingresso solenne del Doge e di Caterina Cornaro, Regina di Cipro, figura emblematica del Quattrocento veneziano.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Approfondimenti su capodanno veneto
La Sabina celebra il suo Imperatore tra storia, rievocazione e spettacolo
La Sabina si anima con una festa dedicata a Vespasiano.
Pietrarsa: tra storia ferroviaria e Commedia dell’Arte, uno spettacolo per bambini celebra il Carnevale.
Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si prepara a ospitare un evento speciale per i bambini.
Ultime notizie su capodanno veneto
Argomenti discussi: Giornate Galileiane: Pisa celebra Galileo tra storia, scienza e spettacolo; Un solo mare: a Roma il nuovo Festival acquatico che unisce scienza, cultura e futuro; In piazza con Marino: l'evento di Fondazione Golinelli; Roma, nasce il Festival Un Solo Mare.
RAI 3 * SPLENDIDA CORNICE – 05/02 (21.20) : «LA NUOVA PUNTATA UNISCE DIVULGAZIONE E SPETTACOLO, MIX TRA CULTURA ED INTRATTENIMENTO TELEVISIVO» (VEDI-SEGUI ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Divulgazione, ironia e satira tornano a intrecciarsi nella nuova puntata di Splendida Cornice, il prog ... agenziagiornalisticaopinione.it
Una lunga e ricca Tourné tra musica, comicità e divulgazione scientifica: da Alessandro Cattelan a Frah Quintale. Il programmaA Perugia, Assisi, Orvieto, Spoleto e Terni, sono attesi tra gli altri Roberto Vecchioni, Marco Travaglio, Tiromancino, Nek, Ermal Meta ... corrieredellumbria.it
#Jesolo – Musica, balli e storia per festeggiare il “Cao de Ano” Jesolo riscopre le proprie radici e celebra il “Cao de Ano”, l’antico Capodanno Veneto, con sei appuntamenti tra fine febbraio e inizio marzo. Un calendario che intreccia divulgazione storica e spet - facebook.com facebook