Tra divulgazione e spettacolo | Jesolo celebra il Cao de Ano l’antico Capodanno Veneto

Storia, divulgazione e spettacolo: Jesolo celebra il Cao de Ano, l’antico Capodanno Veneto, con sei appuntamenti tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. L’iniziativa si ispira ai festeggiamenti indetti dalla Serenissima Repubblica di Venezia come momento simbolico di rinnovamento civile e collettivo che prevedeva cerimonie pubbliche, cortei, teatro e musica. L’iniziativa unisce momenti di approfondimento storico-divulgativo a esperienze spettacolari. Dallo studio del costume della Serenissima, con particolare attenzione al suo valore simbolico e sociale, fino alla rievocazione storica ispirata all’ingresso solenne del Doge e di Caterina Cornaro, Regina di Cipro, figura emblematica del Quattrocento veneziano.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

