La Sabina celebra il suo Imperatore tra storia rievocazione e spettacolo

La Sabina si anima con una festa dedicata a Vespasiano. Tra rievocazioni storiche e spettacoli, il paese si prepara a rivivere l’epoca dell’antica Roma, celebrando il suo imperatore più famoso con eventi che attirano residenti e turisti. La piazza si riempie di costumi, musiche e racconti, portando in vita un passato che ancora affascina.

La Sabina si prepara a un viaggio nel tempo, un’immersione totale nella grandezza di Roma antica e nella figura del suo imperatore più illustre: Vespasiano. Dal 1° al 5 luglio 2026, il centro storico di Rieti e i luoghi simbolo della Sabina si trasformeranno nel palcoscenico di un evento straordinario, il I Festival dei Sabini, culminante nella rievocazione storica “Il ritorno di Vespasiano”. L’iniziativa, promossa dal Gruppo Storico Sabino, non è una semplice rievocazione, ma un ambizioso progetto culturale che mira a riscoprire e valorizzare l’identità del territorio, celebrando un personaggio che ha segnato la storia dell’Impero romano e che, pur nato nella Sabina, ha lasciato un’impronta indelebile sul destino di Roma e del mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

