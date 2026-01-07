San Martino delle Scale nel weekend visite guidate in abbazia e degustazioni di birre artigianali

Durante il primo weekend di gennaio, l'abbazia di San Martino delle Scale invita a visite guidate per scoprire la sua storia e l'architettura benedettina. Sarà possibile inoltre degustare birre artigianali, vivendo un’esperienza che unisce cultura, arte e tradizioni gastronomiche in un ambiente storico e autentico.

L'abbazia di San Martino delle Scale, la più grande ancora attiva in Italia, apre le sue porte anche per il primo weekend di gennaio, alla scoperta della storia e della spiritualità benedettina, ma anche dei tesori artistici e gastronomici del monastero. Visite il 10 gennaio alle ore 16 (sabato).

