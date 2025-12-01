Inter News 24 Mercato Inter, Mlacic è l’ultima idea per la difesa: contatti già avviati con l’Hajduk Spalato! Ecco chi è il giovane croato classe 2007. L’Inter non si ferma e continua a monitorare con estrema attenzione il mercato dei giovani talenti internazionali, con un occhio di riguardo per la fucina croata. Il nuovo obiettivo, su cui il club di Viale della Liberazione si è fiondato con decisione, è Branimir Mla?i?. Difensore centrale classe 2007 in forza all’Hajduk Spalato, Mla?i? sta vivendo un’ascesa definita folgorante dagli addetti ai lavori. Come riporta dettagliatamente Sportske Novosti, il ragazzo si è presentato al ritiro estivo come quinta scelta nelle gerarchie difensive, chiuso da compagni più esperti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Mlacic è l’ultima idea per la difesa: contatti già avviati con l’Hajduk Spalato! Nerazzurri in pole rispetto alle altre big