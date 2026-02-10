Tosca annuncia il nuovo album Feminae da oggi in pre-order
È disponibile da oggi in pre-order il nuovo album di Tosca Feminae. È disponibile da oggi in pre-order il nuovo album di Tosca Feminae che segna il ritorno dell’artista in BMG. Cantante e “ricercatrice musicale” da sempre affascinata dalle musiche del mondo, Premio Tenco alla carriera 2025 per aver apportato un contributo significativo alla Canzone d’Autore mondiale, Tosca torna in studio a distanza di sette anni dal fortunato Morabeza con un disco che racchiude il senso profondo di quello che l’artista desidera raccontare: la femminilità intesa come simbolo di pace, di accoglienza, di nutrimento, di protezione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
