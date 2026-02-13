Torna titolare! Antonio Conte ha deciso di schierare Victor Osimhen dall’inizio nel match tra Napoli e Roma, dopo averlo tenuto in panchina nelle ultime settimane a causa di un fastidio muscolare. La scelta del tecnico deriva dalla necessità di risollevare il morale della squadra e di puntare sui gol dell’attaccante nigeriano, ormai fondamentale per le ambizioni in campionato.

Eliminazione amara in Coppa Italia per il Napoli di Antonio Conte. Ora, gli azzurri devono concentrarsi sul campionato e centrare quanto meno la qualificazione alla prossima Champions League. Contro la Roma, l’allenatore salentino potrebbe ritrovare qualche pezzo: Matteo Politano è pronto a riprendersi il posto da titolare. Napoli, Politano scalpita: dal 1? con la Roma?. In casa Napoli, gli infortuni, ormai, sono il tema quotidiano dall’inizio della stagione. Tanti, anzi troppi gli infortuni che hanno colpito la squadra campione d’Italia, che ora conta di recuperare delle pedine per questo rush finale di campionato, l’ultima competizione rimasta ai partenopei. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Torna titolare!”: Napoli-Roma, spunta la decisione di Conte

Approfondimenti su napoli roma

Questa mattina ad Castel Volturno, Antonio Conte ha deciso di puntare di nuovo su Amir Rrahmani.

Il Napoli affronta la trasferta a Genova con la stessa formazione che ha battuto la Fiorentina.

Ultime notizie su napoli roma

Argomenti discussi: Formazioni ufficiali Napoli-Como di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su McTominay, Lukaku, Meret, Milinkovic-Savic, Giovane, Alisson Santos, Buongiorno, Morata e Nico Paz; Le formazioni titolari delle squadre di Serie A 2025-2026 dopo il mercato di gennaio; Politano titolare contro la Roma, Conte ha le idee chiare: il ruolo – CdS; Quando tornano gli infortunati del Napoli: Rrahmani, Politano, Milinkovic-Savic, Gilmour e Anguissa, chi rientra col Genoa e chi con la Roma.

Dybala torna a disposizione: la Roma sorride in vista del NapoliIl ruggito di Paulo Dybala si fa sentire di nuovo forte e chiaro. Come riferisce l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, dopo una settimana di lavoro personalizzato, l’attaccante argentino è ... ilnapolionline.com

Roma, Dybala torna contro il Napoli? La decisioneAssente nelle ultime due partite per infortunio, ora può finalmente respirare in vista dello scontro diretto del Maradona. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport , ... fantacalcio.it

Happy birthday Nino Oliviero (Napoli, 13 febbraio 1918 – Roma, 29 febbraio 1980). - facebook.com facebook

Napoli-Roma - Diawara e lo scambio con Manolas, il k.o. a tavolino e la fine dopo il Bodø/Glimt #ASRoma #NapoliRoma #Diawara #Manolas #vocegiallorossa x.com