Napoli torna Rrahmani | Conte ritrova il titolare per la sfida di Genova

Questa mattina ad Castel Volturno, Antonio Conte ha deciso di puntare di nuovo su Amir Rrahmani. Il difensore albanese è tornato in campo e sarà titolare nella partita di domani contro il Genoa a Marassi. Dopo un periodo di assenza, Rrahmani torna a disposizione del tecnico e si prepara a scendere in campo con i suoi compagni per cercare di portare a casa i tre punti.

Antonio Conte ritrova un pezzo pregiato per la trasferta di Marassi. Secondo quanto trapela dall'ultimo allenamento a Castel Volturno, Amir Rrahmani tornerà titolare nella sfida di domani contro il Genoa. Il difensore kosovaro, ai box dalla sfida del 17 gennaio contro il Sassuolo, ha superato definitivamente il problema fisico, offrendo garanzie totali anche nel test infrasettimanale contro il Giugliano. Il rientro del centrale consente a Conte di stabilizzare il pacchetto arretrato, dove agirà al fianco di Buongiorno e Juan Jesus. Una notizia fondamentale per gli equilibri azzurri, costretti però a fare i conti con l'assenza prolungata di Di Lorenzo, fermo per diverse settimane.

