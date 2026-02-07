Napoli a Genova | Rrahmani torna titolare Conte conferma l’11

Il Napoli affronta la trasferta a Genova con la stessa formazione che ha battuto la Fiorentina. Rrahmani torna tra i titolari, mentre Conte conferma l’11 di partenza. I partenopei cercano di mantenere il ritmo e portare a casa altri punti in campionato.

Il Napoli torna in campo dopo la vittoria contro la Fiorentina con l’obiettivo di dare continuità al proprio cammino. Alle 18, al Ferraris, gli azzurri affrontano il Genoa di Daniele De Rossi in una sfida che pesa sia nella corsa scudetto sia nella lotta per tenere a distanza le dirette concorrenti per le posizioni europee. La squadra di Antonio Conte arriva a Marassi con alcune certezze ritrovate e un’assenza pesante. L’infortunio e la successiva operazione di Giovanni Di Lorenzo continuano a condizionare le scelte dell’allenatore, ma la notizia positiva riguarda il pieno recupero di Amir Rrahmani, pronto a riprendersi subito un posto tra i titolari. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Questa mattina ad Castel Volturno, Antonio Conte ha deciso di puntare di nuovo su Amir Rrahmani.

Il Napoli spera di aver superato la fase più difficile degli infortuni.

Repubblica: A Genova senza Di Lorenzo e tifosi. Lobotka capitano, torna RrahmaniIl copione non cambia e anche febbraio si apre in salita per il Napoli, chiamato a fare i conti con un’emergenza che sembra non avere fine. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, gli azzurri s ... napolipiu.com

Napoli, Milinkovic-Savic recupera: panchina a Genova. Rrahmani guida la difesaBuone notizie dall’infermeria per il Napoli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, gli azzurri a Genova ritroveranno Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere ha praticamente recuper ... ilnapolionline.com

Buongiorno e Forza Napoli A Genova amma VENCERE! #ForzaNapoliSempre #napoli #NOISIAMOILNAPOLI #sscnapoli #SerieA facebook

Napoli, dal test con il Giugliano le prime indicazioni per Genova - L'amichevole di oggi con i tigrotti finalizzata a dare minutaggio a Lukaku e inserire i nuovi acquisti. E capire chi può recuperare per sabato @sscnapoli @TgrRai x.com