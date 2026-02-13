Torna la pioggia sabato 14 febbraio codice giallo su tutta la Toscana

La Toscana si prepara a ricevere nuove piogge sabato 14 febbraio, causa di un'onda ciclonica che si avvicina dalla sera di venerdì. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per l’intera regione, prevedendo temporali e rovesci intensi. Per tutta la giornata, le precipitazioni interesseranno in modo diffuso le città e le zone collinari, con possibilità di nevicate sopra i 1200 metri sull’Appennino.

Dopo una breve tregua nelle precipitazioni, una nuova circolazione ciclonica interesserà la Toscana nella giornata di domani, sabato 14 febbraio, con piogge diffuse, occasionalmente a carattere di rovescio e temporale, e neve sull'Appennino oltre i 1200-1400 metri. La Sala operativa della.