Pioggia e forte vento | codice giallo su tutta la regione
Una perturbazione interesserà la Toscana, portando pioggia e vento forte dalla sera di oggi, 27 gennaio. Le precipitazioni, inizialmente concentrate nelle zone occidentali, si estenderanno nel corso della notte a tutta la regione, con possibili rovesci e condizioni meteorologiche avverse. È importante monitorare gli aggiornamenti per garantire la propria sicurezza durante questa situazione.
La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che dalla ore 22 di stasera e per tutta la giornata di domani, mercoledì 28 gennaio, riguarderà l’intera Toscana. Per rischio idraulico del reticolo principale, codice giallo per il bacino di Bisanzio e Ombrone pistoiese, con durata per tutta la giornata di domani. Per vento l’allerta gialla sarà in vigore dalla mezzanotte fino alle 18 di domani nelle zone meridionali e nella Valtiberina.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Approfondimenti su Pioggia Forte Vento
Vento forte a Firenze e provincia: codice giallo prorogato a tutta la giornata di martedì 20
Il codice giallo per vento forte a Firenze e provincia è stato prorogato di 24 ore, rimanendo in vigore fino alla fine di martedì 20 gennaio 2026.
Pioggia, neve e vento: codice giallo in Toscana
Ultime notizie su Pioggia Forte Vento
Argomenti discussi: Pioggia e forte vento nel Barese, alberi e cartelloni pericolanti; Domenica tra pioggia e vento: allerta meteo su Bari. Lunedì con miglioramento e sole; Pioggia e forte vento: allerta meteo per domani in Sicilia; Vento forte, pioggia e mareggiate: il ciclone Harry colpisce la Calabria.
Previsioni meteo Toscana: tornano pioggia forte, vento e mareggiate, è allerta giallaPerturbazione attraversa la regione a partire dalla notte tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio. Possibili temporali anche di notevole intensità. Mareggiate sulle coste ... lanazione.it
Maltempo sconvolge l’Italia, nuova ondata di piogge, vento forte e neveIn arrivo pioggia, raffiche di vento e neve in pianura: Italia ancora bersaglio del maltempoNuova ondata di maltempoLa breve pausa atmosferica delle ... assodigitale.it
IMPERIA: PIOGGIA E VENTO FORTE PREVISTI PER OGGI E DOMANI 28 GENNAIO. ALLERTA PER NEVE NEGLI ENTROTERRA DI GENOVA E SAVONA - facebook.com facebook
#Tennis, #Paolini più forte della pioggia, terzo turno a #Melbourne x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.