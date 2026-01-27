Pioggia e forte vento | codice giallo su tutta la regione

Una perturbazione interesserà la Toscana, portando pioggia e vento forte dalla sera di oggi, 27 gennaio. Le precipitazioni, inizialmente concentrate nelle zone occidentali, si estenderanno nel corso della notte a tutta la regione, con possibili rovesci e condizioni meteorologiche avverse. È importante monitorare gli aggiornamenti per garantire la propria sicurezza durante questa situazione.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che dalla ore 22 di stasera e per tutta la giornata di domani, mercoledì 28 gennaio, riguarderà l’intera Toscana. Per rischio idraulico del reticolo principale, codice giallo per il bacino di Bisanzio e Ombrone pistoiese, con durata per tutta la giornata di domani. Per vento l’allerta gialla sarà in vigore dalla mezzanotte fino alle 18 di domani nelle zone meridionali e nella Valtiberina.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Pioggia Forte Vento

Il codice giallo per vento forte a Firenze e provincia è stato prorogato di 24 ore, rimanendo in vigore fino alla fine di martedì 20 gennaio 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Pioggia Forte Vento

Argomenti discussi: Pioggia e forte vento nel Barese, alberi e cartelloni pericolanti; Domenica tra pioggia e vento: allerta meteo su Bari. Lunedì con miglioramento e sole; Pioggia e forte vento: allerta meteo per domani in Sicilia; Vento forte, pioggia e mareggiate: il ciclone Harry colpisce la Calabria.

Previsioni meteo Toscana: tornano pioggia forte, vento e mareggiate, è allerta giallaPerturbazione attraversa la regione a partire dalla notte tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio. Possibili temporali anche di notevole intensità. Mareggiate sulle coste ... lanazione.it

Maltempo sconvolge l’Italia, nuova ondata di piogge, vento forte e neveIn arrivo pioggia, raffiche di vento e neve in pianura: Italia ancora bersaglio del maltempoNuova ondata di maltempoLa breve pausa atmosferica delle ... assodigitale.it

IMPERIA: PIOGGIA E VENTO FORTE PREVISTI PER OGGI E DOMANI 28 GENNAIO. ALLERTA PER NEVE NEGLI ENTROTERRA DI GENOVA E SAVONA - facebook.com facebook

#Tennis, #Paolini più forte della pioggia, terzo turno a #Melbourne x.com