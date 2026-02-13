San Valentino alle Grotte di Castellana | torna ' Innamorati in Grotta' anche per coppie con bambini

San Valentino alle Grotte di Castellana: l’evento “Innamorati in Grotta” torna dopo due anni di stop, offrendo alle coppie l’opportunità di vivere un’esperienza romantica sotto terra. Quest’anno, anche le famiglie con bambini possono partecipare, grazie a un percorso speciale pensato per i più piccoli. Durante la giornata, le coppie possono scambiarsi promesse d’amore e persino fare proposte di matrimonio a 70 metri di profondità, tra stalattiti e stalagmiti che creano un’atmosfera magica.

Dalle promesse d’amore eterno, alle proposte di matrimonio a 70 metri sotto terra. Torna “Innamorati in Grotta” l’evento dedicato all’amore che da tre anni si svolge nelle grotte di Castellana. Prima una passeggiata di un chilometro e mezzo con l’accompagnamento delle lucine delle torce e della musica dal vivo di artisti collocati lungo il percorso, poi la promessa d’amore nella Caverna della Fonte dinanzi a un celebrante, scelto dalla società Grotte di Castellana srl, che fa dono alle coppie di una pergamena e di un sigillo d’amore fatto di una materia millenaria come la calcite. Segue la dedica sul registro degli innamorati, alla fine un brindisi per suggellare il momento, ma appena prima un momento teatrale che racconta di una coppia di innamorati resa celebre dalla storia o dalla letteratura.🔗 Leggi su Baritoday.it

In molti hanno scelto di passare il giorno degli innamorati in un modo diverso.

La festa degli innamorati si svolge sotto una pioggia battente, mentre il maltempo non dà tregua.

