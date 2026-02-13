San Valentino 2026 | la rivincita dei fiori italiani dono più gettonato Scelti dal 56% degli innamorati

Quest’anno, il settore florovivaistico italiano ha registrato un aumento nelle vendite di fiori, con il 56% degli innamorati che sceglie fiori italiani per fare un regalo a San Valentino. La domanda cresce perché i fiori nazionali offrono qualità e freschezza, e vengono preferiti anche per sostenere le aziende locali. Nel 2024, il valore delle vendite di questi prodotti ha già superato i 3,3 miliardi di euro, grazie all’impegno di circa 19mila imprese agricole che coltivano fiori su un’area di 30mila ettari.

Secondo un'analisi di Coldiretti su previsioni Assofloro, l'associazione dei florovivaisti nazionali, domani, 14 febbraio 2026 mazzi di fiori e piante restano il regalo più gettonato per festaggiare la festa degli innamorati. Li sceglie il 56% di coloro che donano qualcosa. Largamente davanti a dolciumi, abbigliamento e gioielli. "Dal ranuncolo alla violaciocca, dagli anemoni alle bocche di leone, il San Valentino 2026 vede la rivincita del fiore italiano, con una nuova disponibilità di varietà nazionali che vanno ad arricchire la scelta del bouquet floreale, abbinando sostenibilità e bellezza".