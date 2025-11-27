Palazzo de’ Mayo torna a vivere | studenti e cultura nel cuore del centro storico

Nuova vita per Palazzo de’ Mayo grazie all’accordo siglato tra l’università “Gabriele d’Annunzio” e la Fondazione Banco di Napoli, presentato questa mattina a Chieti. L’intesa, firmata lo scorso 24 ottobre a Napoli, consentirà all’Ateneo di utilizzare gli spazi storici del palazzo per attività. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Marsilio,Palazzo De Mayo a Università grande vittoria per Chieti - "Esprimo profonda soddisfazione per l'intesa raggiunta tra la Fondazione Banco di Napoli e l'Università 'Gabriele d'Annunzio' che porterà Palazzo De Mayo, uno dei simboli più rappresentativi del ... Come scrive ansa.it

