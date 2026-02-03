Carnevale storico di Bibbiena Elena Lippi riconfermata Mea | Ormai non mi lascia più

A Bibbiena tutto è pronto per il Carnevale storico, e questa volta c’è una novità. Elena Lippi è stata riconfermata come Mea, la stessa ragazza che l’ha interpretata lo scorso anno. La scelta sorprende un po’ tutti, ma per lei è una conferma importante. La festa si svolgerà come sempre nelle strade del paese, tra maschere e tradizioni antiche. Gli organizzatori sperano che questa scelta porti ancora più entusiasmo tra i partecipanti e i visitatori.

BIBBIENA Tutto pronto per il Carnevale storico di Bibbiena e con un'insolita novità. Per la prima volta nella kermesse è stata riconfermata nei panni della Mea la ragazza che l'ha interpretata lo scorso anno. Elena Lippi (nella foto), 24enne laureata in storia medievale e prossima alla laurea magistrale, che da anni collabora con l'associazione del Carnevale storico e che ha dimostrato un entusiasmo senza precedenti per questo ruolo. "Sono felicissima di questa conferma – racconta Elena – a dire il vero avevo già pronti tutti gli abiti da consegnare alla nuova Mea. Il pensiero va comunque sempre a mio nonno che sarebbe stato orgoglioso di me e felice di vedermi in questi panni.

