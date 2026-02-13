Torino e se il tifoso dello United tifasse Toro? Ecco da quanto non si taglierebbe i capelli

Frank Ilett, tifoso del Manchester United, ha deciso di non tagliarsi i capelli fino a quando la sua squadra non conquisterà cinque vittorie di fila, una sfida che ha attirato l’attenzione anche tra i tifosi del Torino. Il motivo di questa scelta? La passione per il calcio e la speranza di vedere il suo team tornare a sorridere, anche se ora il suo gesto ha fatto nascere qualche sorriso tra i supporter granata, che si chiedono se anche loro potrebbero adottare un rito simile.

Alla fine del match tra Manchester United e West Ham, uno dei tifosi dello United si è fatto notare per aver chiesto di potersi tagliare i capelli, ma la richiesta è stata immediatamente respinta dallo staff del pub United Strand.

Un tifoso ha messo in gioco una scommessa insolita: non si taglierà i capelli finché il Manchester United non vincerà cinque partite di fila.

si vince a Roma ecco l'esultanza dei tifosi del Toro al fischio finale

