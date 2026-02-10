Non mi taglio i capelli se lo United non vince 5 partite la scommessa virale del tifoso

Un tifoso ha messo in gioco una scommessa insolita: non si taglierà i capelli finché il Manchester United non vincerà cinque partite di fila. Dopo quasi 17 mesi, Frank Illet potrebbe finalmente raggiungere il suo obiettivo, sperando che il suo club riesca a sbloccare la serie positiva. La sua promessa ha fatto il giro dei social, attirando l’attenzione di chi segue le sorti del team.

(Adnkronos) – "Non mi taglio i capelli finché il Manchester United non vince 5 partite di fila". Dopo 493 giorni, Frank Illet potrebbe centrare l'obiettivo. Il tifoso dei red devils è diventato un personaggio social, con oltre 1,3 milioni di follower su Instagram, grazie alla sua scommessa. Niente barbiere e niente macchinetta finché lo United non conquista 5 successi consecutivi. La condizione posta quasi un anno e mezzo fa si è rivelata sinora un semaforo rosso. I red devils, che stanno vivendo una lunga 'banter era' tra risultati deludenti e allenatori esonerati, non sono mai riusciti a inanellare la cinquina di 'W'.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

