Non mi taglio i capelli se lo United non vince 5 partite la scommessa virale del tifoso

Un tifoso ha messo in gioco una scommessa insolita: non si taglierà i capelli finché il Manchester United non vincerà cinque partite di fila. Dopo quasi 17 mesi, Frank Illet potrebbe finalmente raggiungere il suo obiettivo, sperando che il suo club riesca a sbloccare la serie positiva. La sua promessa ha fatto il giro dei social, attirando l’attenzione di chi segue le sorti del team.

(Adnkronos) – "Non mi taglio i capelli finché il Manchester United non vince 5 partite di fila". Dopo 493 giorni, Frank Illet potrebbe centrare l'obiettivo. Il tifoso dei red devils è diventato un personaggio social, con oltre 1,3 milioni di follower su Instagram, grazie alla sua scommessa. Niente barbiere e niente macchinetta finché lo United non conquista 5 successi consecutivi. La condizione posta quasi un anno e mezzo fa si è rivelata sinora un semaforo rosso. I red devils, che stanno vivendo una lunga 'banter era' tra risultati deludenti e allenatori esonerati, non sono mai riusciti a inanellare la cinquina di 'W'.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Manchester United

Il tifoso del Manchester United, Frank Iliett, ha deciso di non tagliare i capelli finché la sua squadra non vince cinque partite consecutive.

Il tifoso del Manchester United si prepara a tornare dal barbiere.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Il tifoso che non si taglia i capelli finché lo United non vince

Ultime notizie su Manchester United

Argomenti discussi: Il tifoso del Manchester United ora può sperare di tagliarsi i capelli: è a tre giorni dall'obiettivo; Man United-Tottenham 2-0, quarta vittoria di fila dei Red Devils: il tifoso capellone sogna il taglio; Pensioni, taglio Irpef e assegni sociali più alti da marzo. Ecco quando si recuperano gli arretrati; Linda si taglia i capelli e li dona agli ustionati di Crans-Montana. Gesto semplice che racchiude un enorme valore.

Non mi taglio i capelli se lo United non vince 5 partite, la scommessa virale del tifoso(Adnkronos) - Non mi taglio i capelli finché il Manchester United non vince 5 partite di fila. Dopo 493 giorni, Frank Illet potrebbe centrare l'obiettivo. Il tifoso dei red devils è diventato un per ... msn.com

Sinner, 'taglio come Alcaraz? Capelli corti non mi stanno bene'Non mi stanno bene i capelli corti. Forse sarebbe però più comodo. Ognuno è diverso. Lui sta bene sia così sia con i capelli più lungo. Lo ha detto Jannik Sinner nel corso della conferenza stampa ... ansa.it

La Sampdoria ha anticipato il taglio di capelli! Dopo 491 giorni di attesa, al noto tifoso del Manchester United (Frank Ilett) manca solo una vittoria della sua squadra per tagliarsi i capelli. Per la prima volta in questo periodo lo United ha ottenuto 4 vittorie consec - facebook.com facebook

Tifoso dello #United non si taglia i capelli da oltre mille giorni: martedì il Manchester può fargli interrompere la sua promessa x.com