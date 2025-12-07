Che incrocio all’Olimpico Lazio-Bologna in tre atti | Immobile torna a casa ma è un test per la difesa

Il Bologna per riannodare il filo con la vittoria, spezzatosi dopo lo scivolone con la Cremonese. La Lazio per dimezzare il -6 dai rossoblù e riavvicinarsi alla zona Europa. Ma il tema di giornata è: la macchina quasi perfetta che fin qui è stato il Bologna di Italiano, che da qui al 18 dicembre, tra campionato, Europa League e Supercoppa italiana, sfiderà Lazio, Celta Vigo, Juventus e Inter, è ancora così perfetta o qualche certezza, segnatamente nella fase difensiva, l’ha lasciata per strada? Se c’è un avversario in grado di misurare l’attuale stato di salute dei rossoblù quello è la Lazio. La scorsa stagione il doppio incrocio con i biancocelesti segnò uno dei punti più bassi e insieme uno dei più alti dell’annata rossoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

