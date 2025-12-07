Che incrocio all’Olimpico Lazio-Bologna in tre atti | Immobile torna a casa ma è un test per la difesa
Il Bologna per riannodare il filo con la vittoria, spezzatosi dopo lo scivolone con la Cremonese. La Lazio per dimezzare il -6 dai rossoblù e riavvicinarsi alla zona Europa. Ma il tema di giornata è: la macchina quasi perfetta che fin qui è stato il Bologna di Italiano, che da qui al 18 dicembre, tra campionato, Europa League e Supercoppa italiana, sfiderà Lazio, Celta Vigo, Juventus e Inter, è ancora così perfetta o qualche certezza, segnatamente nella fase difensiva, l’ha lasciata per strada? Se c’è un avversario in grado di misurare l’attuale stato di salute dei rossoblù quello è la Lazio. La scorsa stagione il doppio incrocio con i biancocelesti segnò uno dei punti più bassi e insieme uno dei più alti dell’annata rossoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
ROMA–NAPOLI, UNA NOTTE CHE PESERÀ SUL CAMMINO AZZURRO All’Olimpico va in scena una sfida che vale molto più dei tre punti. Roma e Napoli arrivano a questo incrocio con obiettivi diversi ma con la medesima necessità: dare una svolta al propri - facebook.com Vai su Facebook
Che incrocio all’Olimpico. Lazio-Bologna in tre atti: Immobile torna a casa, ma è un test per la difesa - 0 rossoblù suggellato dal gol iconico di Fabbian rese manifesta l’infinita bellezza di una squadra votata al bel gioco e al feroce, nonché ... Come scrive sport.quotidiano.net
Tram a Bologna, riapre l’incrocio sui viali tra via Indipendenza e ponte Matteotti - Uno dei nodi più complessi della viabilità cittadina è stato sciolto con qualche giorno di ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Cantieri del tram, a Bologna riapre l’incrocio Lame-Riva Reno: come cambia la viabilità - Bologna, 26 agosto 2025 – Dopo che il cantiere estivo della linea rossa del tram ha imposto la chiusura dell’incrocio tra via Lame e via Riva Reno, quest’ultimo verrà riaperto da domani, mercoledì 27 ... Segnala ilrestodelcarlino.it