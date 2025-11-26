Spezia-Samp incrocio da incubo | ora servono i gol salvezza

Domenica, per le due liguri in crisi, il match più duro: la Samp ha ripreso fiato, Donadoni è scivolato all'ultimo posto ma ritrova Verde reintegrato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

