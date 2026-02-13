Il match tra Torino e Bologna, in programma domenica 15 febbraio alle 18:00, si gioca perché entrambe le squadre cercano di risollevare le proprie sorti dopo un inizio di stagione difficile. Torino, reduce da diverse sconfitte consecutive, tenta di trovare una vittoria che possa ridare fiducia al gruppo, mentre il Bologna, anch’esso in crisi, spera di ottenere punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita si preannuncia combattuta, con i tifosi che si aspettano un risultato incerto e un possibile pareggio.

Il Torino attende il Bologna nel prossimo turno e la gara si gioca domenica pomeriggio. Si trovano opposte due formazioni che attraversano un momento particolarmente negativo e che stanno disputando nel complesso una stagione deludente. I padroni di casa del Toro sono riusciti a pareggiare all’ultimo con la Fiorentina evitando quella che sarebbe stata per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Torino-Bologna (domenica 15 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Possibile pari

Il Torino ha deciso di schierare una formazione offensiva contro il Bologna domenica 15 febbraio alle 18:00, perché cerca di risollevare le proprie sorti dopo una serie di risultati deludenti.

Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 15:00 si affrontano Bologna e Fiorentina, con formazioni ufficiali, quote e pronostici aggiornati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.