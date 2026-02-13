Torino-Bologna domenica 15 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Torino ha deciso di schierare una formazione offensiva contro il Bologna domenica 15 febbraio alle 18:00, perché cerca di risollevare le proprie sorti dopo una serie di risultati deludenti. La partita, prevista allo stadio Olimpico Grande Torino, vedrà due squadre che faticano a trovare continuità e sono in cerca di punti importanti per migliorare la loro posizione in classifica.

Il Torino attende il Bologna nel prossimo turno e la gara si gioca domenica pomeriggio. Si trovano opposte due formazioni che attraversano un momento particolarmente negativo e che stanno disputando nel complesso una stagione deludente. I padroni di casa del Toro sono riusciti a pareggiare all’ultimo con la Fiorentina evitando quella che sarebbe stata per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Torino vs Bologna, le probabili formazioni secondo Tmw: Prati e Vlasic puntano una maglia da titolareTorino-Bologna si giocherà domenica 15 febbraio alle ore 18 e sarà arbitrata da Fourneau, diretta tv su DAZN e Sky e testuale su Torinogranata.it. Come arriva il Torino ...

Torino-Bologna, le probabili formazioni: Prati e Vlasic puntano una maglia da titolareLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino-Bologna (Domenica 15 febbraio, ore 18.00, arbitra Fourneau, diretta tv su DAZN e Sky): Come arriva.

Il Torino domenica sera affronterà il Bologna, redue dalla sconfitta ai calci di rigore in Coppa italia contro la Lazio. Sarà una partita fondamentale perché in caso di vittoria i granata raggiungerebbero i rossoblu in