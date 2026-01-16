Bologna-Fiorentina domenica 18 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Viola in lutto per Commisso

Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 15:00 si affrontano Bologna e Fiorentina, con formazioni ufficiali, quote e pronostici aggiornati. La Fiorentina, in lutto per Commisso, cerca di riscattarsi dopo la recente sconfitta, mentre il Bologna, rigenerato dalla vittoria sul Verona, punta a confermarsi in casa. Analisi obiettive e dati certi per seguire questo incontro di Serie A.

Il Bologna si è finalmente sbloccato tornando alla vittoria nel recupero sul campo del Verona, e adesso prova a dare continuità nel match casalingo contro una Fiorentina che non può fare sconti. I felsinei si sono ripresi l’ottavo posto grazie al successo in rimonta al Bentegodi, che però deve essere solo l’occasione per la ripartenza. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bologna-Fiorentina (domenica 18 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Viola in lutto per Commisso Bologna-Fiorentina (domenica 18 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 15:00 si disputa Bologna-Fiorentina, incontro valido per la Serie A. Dopo la recente vittoria del Bologna nel recupero contro il Verona, le due squadre si affrontano con obiettivi diversi. In questa analisi si approfondiscono formazioni, quote e pronostici, offrendo un quadro chiaro e obiettivo per capire le possibili dinamiche della partita. Fiorentina-Milan (domenica 11 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. La Viola per la terza da imbattuta in casa

Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 15:00 si sfidano Fiorentina e Milan. In questa occasione, vengono analizzate le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, con la Viola che cerca la terza vittoria consecutiva in casa. Il Milan, dopo il pareggio contro il Genoa, intende migliorare il proprio rendimento. Un match da seguire per capire le prospettive di entrambe le squadre nel prosieguo del campionato.

