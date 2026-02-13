Torcia olimpica rubata a Fiames la polizia la ritrova | Goliardata di un gruppo di atleti I responsabili si sono scusati

La polizia ha recuperato la torcia olimpica rubata a Fiames, perché alcuni atleti l’hanno nascosta come una goliardata. La scena si è svolta tra amici, che hanno deciso di scherzare con la simbolica fiamma, senza pensare alle conseguenze. I responsabili si sono poi scusati pubblicamente, spiegando di aver agito senza cattive intenzioni.

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Mistero risolto. Nell'arco di poche ore la copia della torcia olimpica rubata dal Villaggio olimpico di Fiames, a Cortina, è stata ritrovata dalla polizia. Il furto sarebbe stato un atto goliardico commesso da alcuni atleti. Il ritrovamento La copia della fiaccola era esposta nell'area mensa del villaggio, dove è rimasta fino a mercoledì sera. Giovedì, quando a Fiames è arrivato il presidente Sergio Mattarella per pranzare con gli atleti, il cimelio era sparito. Immediato l'avvio delle indagini per far luce sull'accaduto. La polizia di Stato nell'arco di qualche ora ha ricostruito l'accaduto: si sarebbe trattato di una bravata compiuta da un gruppo di atleti.