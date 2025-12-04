La fiamma olimpica arriva a Lecco | chi sono i tedofori che porteranno la torcia di Milano Cortina 2026

Il conto alla rovescia per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 entra nel vivo. La fiamma olimpica, dopo essere stata accesa nell'antica Olimpia e aver attraversato la Grecia, è arrivata in Italia lo scorso 4 dicembre allo stadio Panatenaico di Atene. Da Roma, dove il viaggio nazionale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - La fiamma olimpica arriva a Lecco: chi sono i tedofori che porteranno la torcia di Milano Cortina 2026

