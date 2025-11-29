Mi sono fatto molto male Paura per il big della Juve costretto a uscire dal campo
Un brivido ha percorso la schiena dei tifosi della Juventus quando Dusan Vlahovi?, al 31’ della partita contro il Cagliari, è stato costretto a lasciare il campo. Un dolore muscolare improvviso ha fermato l’attaccante serbo, che, visibilmente provato, avrebbe pronunciato una frase che ha gelato tutti: “Mi sono fatto molto male”. Parole che hanno subito messo in allarme compagni, staff e l’intera tifoseria bianconera. L’episodio, che ha tenuto tutti col fiato sospeso, è avvenuto subito dopo un tentativo di conclusione verso la porta difesa da Caprile. Appena dopo il tiro, Vlahovi? si è bloccato, portandosi la mano sulla parte posteriore della coscia, un segnale inequivocabile di un potenziale problema muscolare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
