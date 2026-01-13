Tommaso Giacomel, mentre commentava la sua performance durante la settima puntata di Salotto Bianco, ha ammesso di non essere soddisfatto della sua prestazione, riconoscendo che il suo salto non è stato all’altezza e che Botn si è dimostrato superiore. La trasmissione, condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi su OA Sport, approfondisce le discipline olimpiche invernali con analisi e interviste.

Tommaso Giacomel è intervenuto nel corso della settima puntata stagionale di Salotto Bianco, trasmissione di approfondimento sulle discipline olimpiche invernali trasmessa sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi. La stella del biathlon maschile italiano è reduce da una sequenza di tre vittorie individuali consecutive tra Le Grand Bornard e Oberhof che lo hanno proiettato in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo, anche grazie all’assenza del precedente leader Johan-Olav Botn in Turingia causa malanno. “ Quando sono entrato al poligono Uldal aveva già sparato ed io ero convinto avesse fatto 2 e non 3 errori, perché io stavo entrando e lui usciva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tommaso Giacomel: “Non contento della vittoria, ho sparato da schifo. Botn molto più forte di me”

Leggi anche: Tommaso Giacomel sincero: “Non meritavo di vincere. Pettorale giallo? Il più forte è Botn, quando tornerà…”

Leggi anche: Tommaso Giacomel: “Errori della sprint da non ripetere. Botn non sente la pressione, devo migliorare”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Tommaso Giacomel: “La mia vittoria triste, con Bakken nel cuore”; Tommaso Giacomel, vittoria epica nel giorno del ricordo dell'amico Sivert Bakken: la sprint di Oberhof è del 25enne trentino; Biathlon - Giacomel all'IBU su vittoria e pettorale giallo: Avrei preferito guadagnarlo sul campo, ma con Botn ci saranno altre battaglie; Biathlon, Giacomel trionfa a Oberhof: vittoria dedicata a Sivert Bakken.

Tommaso Giacomel: “Non contento della vittoria, ho sparato da schifo. Botn molto più forte di me” - Tommaso Giacomel è intervenuto nel corso della settima puntata stagionale di Salotto Bianco, trasmissione di approfondimento sulle discipline olimpiche ... oasport.it