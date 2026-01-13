Tommaso Giacomel | Non contento della vittoria ho sparato da schifo Botn molto più forte di me
Tommaso Giacomel, mentre commentava la sua performance durante la settima puntata di Salotto Bianco, ha ammesso di non essere soddisfatto della sua prestazione, riconoscendo che il suo salto non è stato all’altezza e che Botn si è dimostrato superiore. La trasmissione, condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi su OA Sport, approfondisce le discipline olimpiche invernali con analisi e interviste.
Tommaso Giacomel è intervenuto nel corso della settima puntata stagionale di Salotto Bianco, trasmissione di approfondimento sulle discipline olimpiche invernali trasmessa sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi. La stella del biathlon maschile italiano è reduce da una sequenza di tre vittorie individuali consecutive tra Le Grand Bornard e Oberhof che lo hanno proiettato in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo, anche grazie all’assenza del precedente leader Johan-Olav Botn in Turingia causa malanno. “ Quando sono entrato al poligono Uldal aveva già sparato ed io ero convinto avesse fatto 2 e non 3 errori, perché io stavo entrando e lui usciva. 🔗 Leggi su Oasport.it
