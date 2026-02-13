Tombini per infrangere le vetrine | quattro arresti per le spaccate

Quattro persone sono state arrestate perché coinvolte in una serie di furti con spaccata, causata dalla rottura di vetrine e porte d’ingresso di negozi cittadine. Le indagini della polizia hanno portato al loro fermo, dopo aver raccolto prove su alcuni raid notturni che hanno provocato danni ingenti alle vetrine dei negozi centrali. La polizia ha identificato i sospetti grazie anche alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei commercianti colpiti.

Sono finiti in manette in quattro con l’accusa di furto aggravato in concorso. Le investigazioni della polizia sulle “spaccate” in città, i furti che comportano l’ingresso nei locali derubati distruggendo le vetrine e le porte d'ingresso, hanno permesso agli investigatori di individuare e arrestare quattro persone. La scorsa notte un 38enne e un 31enne, entrambi italiani e già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi a danneggiare la cassa automatica di uno shop h24 per rubarne l’incasso. I due sono stati arrestati e l'esito del processo per direttissima ha decretato per entrambi l'obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Due uomini di origine marocchina, di 45 e 47 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Arenzano e Pra' con l'accusa di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

