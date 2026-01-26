Tombino contro le vetrine due arresti

Due uomini di origine marocchina, di 45 e 47 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Arenzano e Pra' con l'accusa di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è stato necessario dopo che i soggetti avevano danneggiato un tombino per cercare di raggiungere le vetrine di un negozio. L'operazione si inserisce in un più ampio impegno di controllo sul territorio.

I carabinieri di Arenzano, insieme ai colleghi di Pra', hanno arrestato due cittadini marocchini di 45 e 47 anni per furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato le vetrine dell'esercizio commerciale in frantumi e, una volta all'interno, hanno colto in flagranza il 45enne, intento ad asportare il fondo cassa dell'attività. Il 47enne, invece, datosi alla fuga alla vista dei militari, è stato bloccato poco distante, dopo aver colpito con calci e pugni i carabinieri nel tentativo di sottrarsi all'arresto. I due, dopo le formalità di rito, sono stati tratti in arresto e trattenuti presso le camere di sicurezza della compagnia di Arenzano in attesa del rito direttissimo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

