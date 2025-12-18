La proposta di Draghi e Masi Spaccate la soluzione bipartisan | Questi tombini non sono armi

Draghi e Masi propongono una soluzione bipartisan per affrontare il problema dei tombini, sottolineando che non si tratta di armi. La questione si inserisce in un contesto politico complesso, lontano dalle tensioni tra Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle. Un approccio condiviso che mira a superare le divisioni e a trovare un intervento efficace e condiviso.

FIRENZE La premessa, doverosa, è che non siamo di fronte a un governo giallo-blu tra Fratelli d’Italia e Movimento 5Stelle. Eppure la strana coppia Alessandro Draghi e Lorenzo Masi si è unita per far fronte comune sulla sicurezza. Dato che è una battaglia che va oltre "qualsiasi colore politico". Specie a Firenze, alle prese con la (micro)criminalità diffusa e la piaga delle spaccate che mette in ginocchio esercenti e commercianti, costretti a riparare un danno economico grave per il ripristino delle vetrine frantumate da parte di delinquenti a caccia del registro di cassa da svuotare. Ecco allora spuntare dall’inaspettato sodalizio in Palazzo Vecchio la caditoia antifurto, il tombino contro le spaccate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

