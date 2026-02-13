Mathias Sindelar, il celebre attaccante austriaco, rifiutò di scendere in campo con la Germania nazista durante i Mondiali del 1938, in un gesto di forte dissenso contro l’occupazione del suo paese. Quel suo rifiuto rimane ancora oggi uno dei simboli più forti di resistenza sportiva contro la dittatura. A Torino, pochi giorni fa, un’esposizione ha ripercorso la sua storia e il suo coraggio, evidenziando come lo sport possa essere anche una forma di protesta.

Lo sport è propaganda. E laddove la propaganda è strutturale, come nel regime nazista, l’organizzazione di grandi eventi sportivi diventano una gigantesca operazione d’immagine. Novant’anni prima di Milano-Cortina c’erano le Olimpiadi di Garmisch, antipasto invernale di quelle che si sarebbero poi tenute a Berlino. Si vuol mostrare una Germania moderna, ordinata, pacifica e così via. E poi dalle Olimpiadi ai Mondiali, da vincere, ovviamente, con i più grandi calciatori a disposizione. Che non siano tedeschi poi, è un dettaglio. Non era tedesco Mathias Sindelar, nato Matej in Moravia nel 1903, oggi Repubblica Ceca, da famiglia operaia che per trovare condizioni migliori si trasferisce a Vienna, in Austria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Mathias Sindelar, talento austriaco che rifiutò di giocare con la Germania nazista ai Mondiali

Matthias Sindelar era così leggero che sembra volareIl 23 gennaio del 1939 veniva trovato morto il Mozart del calcio. Cartavelina è morto ufficialmente per avvelenamento da monossido di carbonio. Qualche mese prima aveva segnato con la maglia ... ilfoglio.it

123 anni fa nasceva "Carta Velina" o "Mozart del Calcio" al secolo, Matthias Sindelar fu un meraviglioso centrocampista/attaccante Austriaco anni 20/30, leggenda del mitico "Wunder Team" austriaco di Hugo Meisl e della Grande Austria Vienna (1924/39 385 - facebook.com facebook