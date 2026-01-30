Ti ricordi… Can Bartu il gentleman del calcio turco che rifiutò il Real Madrid per la Fiorentina

La storia di Can Bartu, il calciatore turco che rifiutò il Real Madrid per vestire la maglia della Fiorentina, torna a far parlare. È stato un uomo che non ha mai urlato in campo, entrava con eleganza come fosse sul palcoscenico di un teatro. Mentre il calcio diventava sempre più rumoroso, lui sembrava restare fuori dal tempo, con uno stile tutto suo.

Non urlava mai. Entrava in campo come se stesse andando a una prima teatrale. Mentre il calcio imparava a diventare rumoroso, sembrava restare volutamente fuori dal tempo. Era nato il 30 gennaio 1936, Can Bartu, detto il Synior, a Istanbul. Non una città qualsiasi, ma una città che ti porta a convivere con più identità insieme. Forse anche per questo Bartu non è mai stato una cosa sola. Non solo un calciatore, non solo un attaccante, non solo un uomo di sport. Prima del pallone, o almeno insieme al pallone, c’erano basket e pallanuoto. Nazionale turca in tutte e tre le discipline. Oggi sembra fantascienza, allora era semplicemente Can Bartu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

