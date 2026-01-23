Ti ricordi… Fernando il brasiliano che sull’aereo verso l’Italia rifiutò la corte di Herrera per rispettare la parola data al Palermo
Ricordi Fernando, il brasiliano che, durante il volo verso l’Italia, rifiutò le avances di Herrera per rispettare la promessa fatta al Palermo? Una scelta che testimonia valori e rispetto per gli impegni. Come diceva Schulz, “Nella vita non è dove vai, ma con chi viaggi”, e Fernando, con la sua integrità, rappresenta proprio questo spirito. Una storia semplice, ma significativa, di rispetto e coerenza.
“Nella vita non è dove vai, ma con chi viaggi ”. Lo diceva Schulz, l’inventore dei Peanuts: forse con questa sua massima e con José Ferdinando Puglia, detto semplicemente Fernando, ci avrebbe creato una bella striscia. La storia di questo attaccante brasiliano, nato esattamente ottantanove anni fa a Sao Josè do Rio Pardo, in Brasile, si snoda quasi interamente attorno a un viaggio, a un aereo e ad un incontro casuale. Già, perché nel 1961, con molti meno aerei e molta meno gente che li prende è un caso, fortunato o meno chissà, incontrarci su Helenio Herrera in persona. Come ci è arrivato Feranando su quell’aereo però? A San Josè gioca a pallone mentre va a scuola, poi passa al Palmeiras dove da attaccante forma una bella coppia con Faustinho e gioca e diventa amico anche di Josè Altafini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
