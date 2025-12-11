Guendouzi Lazio un club inglese disposto a prendere il centrocampista francese a gennaio | le ultime sul futuro del giocatore transalpino

Il futuro di Guendouzi alla Lazio è al centro delle attenzioni di mercato, con il Sunderland interessato a ingaggiarlo a gennaio. Le trattative sono in corso per valutare la fattibilità di un trasferimento, mentre il club inglese si fa sempre più insistente. La situazione si fa calda in vista della finestra di mercato invernale, riaccendendo le discussioni sul destino del centrocampista francese.

Negli ultimi tempi, il nome di Mattéo Guendouzi è al centro di discussioni intense tra i tifosi della Lazio. Il centrocampista francese, arrivato a Roma con l'obiettivo di infondere qualità e grinta alla nostra mediana, ha attirato su di sé i riflettori del mercato.

