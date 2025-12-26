Khephren Thuram svela | Mio fratello Marcus mi aveva fatto arrabbiare ecco il perché della mia esultanza contro l’Inter

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Khephren Thuram: «Mio fratello Marcus mi aveva fatto arrabbiare, ecco il perché della mia esultanza con l’Inter». Le sue parole. Ai microfoni di DAZN, Khephren Thuram ha ribadito il suo legame viscerale con la Juventus, orgoglioso di seguire le orme di papà Lilian. Il centrocampista francese ha rievocato il pirotecnico 4-3 inflitto all’ Inter in questa stagione, sottolineando la sana rivalità con il fratello Marcus, bomber dei nerazzurri. Per l’ex Nizza, vestire bianconero impone una mentalità vincente unica, diversa da qualsiasi altra esperienza passata: a Torino conta solo il successo. 🔗 Leggi su Internews24.com

